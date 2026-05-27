Catena Solidarietà: 1,2 milioni di franchi per aiuti contro l’Ebola

Keystone-SDA

A fronte dell'epidemia di Ebola nell'Africa centrale, la Catena della Solidarietà stanzia 1,2 milioni di franchi dal suo fondo di soccorso per l'aiuto umanitario per aiutare al contenimento del virus nella Repubblica Democratica del Congo e nelle regioni limitrofe.

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(Keystone-ATS) Con questi fondi, la Catena della Solidarietà sostiene, tra le altre cose, centri di isolamento e cura, test e tracciamento dei contatti, nonché la distribuzione di kit igienici e dispositivi di protezione. Vengono finanziati anche il lavoro di prevenzione nelle comunità colpite e le sepolture sicure, si legge in una nota odierna.

Anche la Confederazione sblocca 3 milioni di franchi dal fondo di soccorso, come annunciato lunedì dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). È stato confermato che il virus è la causa in 100 casi sospetti e 10 decessi.

Dei fondi federali, 2,04 milioni di franchi vanno all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per sostenere le équipe mediche d’emergenza, le competenze specialistiche e le capacità di laboratorio. Altri 500’000 franchi confluiscono in un programma esistente della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) per la salute materna e infantile. L’organizzazione umanitaria Medair riceve invece 400’000 franchi per un progetto di lotta alle malattie infettive.