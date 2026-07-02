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Catena Solidarietà: giornata raccolta fondi per vittime Venezuela

Keystone-SDA

La Catena della Solidarietà organizza oggi una raccolta fondi a favore delle vittime del devastante terremoto in Venezuela. La giornata nazionale di solidarietà sarà inaugurata dal presidente della Confederazione Guy Parmelin.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Insieme alle emittenti della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e alle radio private, la Catena della Solidarietà invita la popolazione a raccogliere fondi per la popolazione del Venezuela, ha indicato oggi l’organizzazione in una nota. Nei centralini telefonici di Zurigo, Ginevra, Lugano e Coira, volontari e personaggi noti raccoglieranno per tutta la giornata le promesse di donazioni.

Le forti scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela la scorsa settimana sono costate la vita a migliaia di persone. L’ultimo bilancio parlava di almeno 2’295 morti. Secondo i dati più recenti delle autorità, inoltre, 11’267 persone sono rimaste ferite e numerose persone risultano disperse. Finora, circa 6’500 persone sono state invece estratte vive dalle macerie.

Case, strade, ospedali e altre importanti infrastrutture sono stati distrutti o gravemente danneggiati, ha scritto la Catena della Solidarietà a proposito della sua azione odierna. I bisogni umanitari sono enormi: sono urgentemente necessari assistenza medica, alloggi di emergenza, acqua potabile pulita e generi alimentari, così come beni di prima necessità.

Le organizzazioni partner della Catena della Solidarietà stanno prestando aiuto sul posto. È possibile fare promesse di donazioni fino a stasera alle ore 23.00 tramite il numero verde 0800 87 07 07, online su www.catena-della-solidarieta.ch oppure tramite il bollettino di versamento con la dicitura “Terremoto in Venezuela”.

www.catena-della-solidarieta.ch

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