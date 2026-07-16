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CEDU: nessun menù vegano in prigione, Svizzera condannata

sedia da ufficio blu all'interno della CEDU
Strasburgo dà ragione ai vegani Keystone-SDA

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di due militanti antispecisti.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La Confederazione avrebbe dovuto fornire loro un’alimentazione completamente vegana in carcere e in ospedale.

I due militanti antispecisti erano stati arrestati per aver partecipato ad azioni di danneggiamento di beni. Uno è stato posto in detenzione preventiva per quasi un anno a Champ-Dollon (GE), mentre l’altro è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico per due mesi.

Entrambi avevano richiesto un regime alimentare rigorosamente vegano, senza successo. Hanno allora portato il caso davanti alla CEDU sostenendo una violazione della loro libertà di pensiero e di coscienza (art. 9 della Convenzione dei diritti dell’uomo). I giudici di Strasburgo hanno dato loro ragione nella sentenza, riconoscendo che il veganismo, in quanto convinzione etica sincera e coerente, rientra nella tutela della libertà di coscienza.

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