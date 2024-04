Cento anni del surrealismo al MCBA di Losanna

3 minuti

(Keystone-ATS) La stagione surrealista prosegue al polo museale Plateforme 10 a Losanna. Dopo Photo Elysée e il mudac è il turno del Museo cantonale di Belle Arti (MCBA) di celebrare i 100 anni di una delle correnti maggiori del XX secolo.

Visibile fino al 25 agosto, questa esposizione tematica – la prima dedicata al surrealismo a Losanna dal 1987 – presenta una sessantina di artisti attivi in tutti i settori, dalla pittura alla poesia passando dalla fotografia, dal collage, dalla scultura o dal video.

La prima parte è consacrata a figure storiche del movimento, a cominciare da Marcel Duchamp, che ricorre più volte nell’esposizione. Altre “star” del movimento sono presentate lungo tutto il percorso: non poteva mancare André Breton, autore del primo manifesto del surrealismo nel 1924, ma anche René Magritte, Max Ernst, Victor Brauner, Paul Eluard, Man Ray (protagonista anche a Photo Elysée) e Salvador Dalí.

Questa parte storica viene approcciata “sotto l’angolo del gioco che ha un posto centrale in seno al surrealismo”, spiega ai media il direttore del MCBA e curatore della mostra Juri Steiner. Il gioco viene abbordato sotto i “suoi aspetti creativi e ricreativi, ma anche poetici e sovversivi in opposizione al lavoro”, rileva.

Scacchi e giochi di carte

L’esposizione si apre quindi su una sezione dedicata agli scacchi, di cui i surrealisti, Marcel Duchamp in primis, erano ghiotti. Un gioco che corrisponde alla “rivoluzione ludica e cerebrale” voluta da questi artisti, sottolinea Steiner. “Jeu de Marseille” – una variante surrealista del gioco di carte -, dadi e “cadaveri eccellenti” figurano anch’essi fra i giochi che hanno ispirato gli artisti di questo movimento, e fungono da fil rouge alla mostra del MCBA. Questa si intitola tra l’altro “Surréalisme. Le Grand Jeu”, dal nome di una rivista degli anni 1920.

La scenografia è volontariamente “molto classica”, nota Steiner.

Nuove leve surrealiste

La seconda parte dell’esposizione, al piano superiore, dà la parola a otto giovani artisti contemporanei. Senza sconfinare nel neo-surrealismo, continuano a mettere in discussione “il confine tra il visibile e l’invisibile”, cercando “nuove forme e nuove parole per descrivere un mondo in crisi”, afferma Pierre-Henri Foulon, l’altro curatore della mostra.

Degli “echi” emergono anche fra i due piani dell’esposizione. Ad esempio attorno alla figura di Elise Müller – anche nota con il nome di Hélène Smith -, una medium e artista ginevrina che ha ispirato numerose figure del surrealismo del secolo scorso. La sua vita e le sue visioni sono al centro del lavoro di due artisti romandi, Maëlle Gross e Tristan Bartolini.