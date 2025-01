Centro: Charles Juillard non si candida per la presidenza

Keystone-SDA

Il "senatore" giurassiano Charles Juillard non si candida alla successione di Gerhard Pfister quale presidente del Centro.

1 minuto

(Keystone-ATS) Per il momento, due persone hanno espresso interesse per la carica: il consigliere nazionale bernese Reto Nause e il capogruppo parlamentare Philipp Matthias Bregy (VS).

“Non sarò candidato alla presidenza del partito”, ha dichiarato oggi Juillard all’agenzia Keystone-ATS, confermando un’informazione del Quotidien jurassien. “Ho detto chiaramente fin dall’inizio che abbiamo bisogno di qualcuno della prossima generazione”, ha aggiunto colui che ha ricoperto la carica di vicepresidente del Centro negli ultimi otto anni.

La decisione dell’ex ministro giurassiano non costituisce una sorpresa. Dopo l’annuncio della partenza di Pfister, Juillard aveva già sottolineato la necessità di una nuova generazione.

Il processo di successione alla presidenza del Centro è stato “oscurato” dall’annuncio delle dimissioni della consigliera federale Viola Amherd. Juillard fa parte della commissione di ricerca istituita dal partito. I membri di questo organismo non possono candidarsi alle elezioni per il Governo.