Centro: Yvonne Bürgin si candida a presidenza gruppo

La consigliera nazionale zurighese del Centro, Yvonne Bürgin, si candida alla presidenza del gruppo parlamentare, posto lasciato libero dal vallesano Philipp Matthias Bregy, eletto alla guida del partito nel giugno scorso. Le candidature alla presidenza del gruppo parlamentare possono essere presentate fino a domani.

(Keystone-ATS) Bürgin, che aveva già manifestato in primavera il suo interesse per la carica, ha quindi rotto gli indugi. “Sono pronta ad assumermi la responsabilità di un Centro forte, che costruisca ponti e tenga unito il nostro Paese”, ha dichiarato la pretendente – tra l’altro vicepresidente del partito dal 2021 – citata in una nota odierna della sezione zurighese del Centro.

Fino al 2023, la 54enne è stata membro del Gran consiglio di Zurigo. In qualità di presidente del legislativo cantonale nel biennio 2019/2020 e del suo gruppo, Bürgin ha già potuto dimostrare le sue capacità di leadership e la sua abilità nel creare alleanze, precisa la nota della sua sezione.

Nel 2023, a Bürgin è riuscito il salto in Consiglio nazionale, dove attualmente occupa uno scranno nella Commissione delle finanze. Bürgin ha anche esperienza di esecutivo, essendo sindaca del suo comune di residenza, Rüti, nell’Oberland zurighese. Oltre all’attività politica, la madre di tre figli adulti lavora nell’azienda di famiglia occupandosi della contabilità.