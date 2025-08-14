The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Centro: Yvonne Bürgin si candida a presidenza gruppo

La consigliera nazionale zurighese del Centro, Yvonne Bürgin, si candida alla presidenza del gruppo parlamentare, posto lasciato libero dal vallesano Philipp Matthias Bregy, eletto alla guida del partito nel giugno scorso. Le candidature alla presidenza del gruppo parlamentare possono essere presentate fino a domani.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Bürgin, che aveva già manifestato in primavera il suo interesse per la carica, ha quindi rotto gli indugi. “Sono pronta ad assumermi la responsabilità di un Centro forte, che costruisca ponti e tenga unito il nostro Paese”, ha dichiarato la pretendente – tra l’altro vicepresidente del partito dal 2021 – citata in una nota odierna della sezione zurighese del Centro.

Fino al 2023, la 54enne è stata membro del Gran consiglio di Zurigo. In qualità di presidente del legislativo cantonale nel biennio 2019/2020 e del suo gruppo, Bürgin ha già potuto dimostrare le sue capacità di leadership e la sua abilità nel creare alleanze, precisa la nota della sua sezione.

Nel 2023, a Bürgin è riuscito il salto in Consiglio nazionale, dove attualmente occupa uno scranno nella Commissione delle finanze. Bürgin ha anche esperienza di esecutivo, essendo sindaca del suo comune di residenza, Rüti, nell’Oberland zurighese. Oltre all’attività politica, la madre di tre figli adulti lavora nell’azienda di famiglia occupandosi della contabilità.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Camille Kündig

Siete svizzeri/e e vivete in Nuova Zelanda, Israele, Singapore o Brunei? Fate una domanda al vostro ambasciatore!

Cosa avete sempre voluto chiedere al vostro ambasciatore? Quali sono i temi che vi stanno a cuore nella vostra vita quotidiana all'estero?

Partecipa alla discussione
4 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
6 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
7 Mi piace
10 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR