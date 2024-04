Centro-destra intende cancellare aiuti UNRWA con una mozione

2 minuti

(Keystone-ATS) I partiti di centro-destra intendono presentare una mozione per cancellare i finanziamenti all’agenzia di aiuti palestinese UNRWA alla prossima riunione della Commissione della politica estera del Nazionale. I fondi saranno reindirizzati verso gli aiuti d’emergenza.

Gli aiuti d’emergenza svizzeri per la Striscia di Gaza dovrebbero raggiungere la popolazione sofferente solo “attraverso corridoi sicuri e sotto la protezione dell’esercito israeliano”, ha dichiarato Hans-Peter Portmann, consigliere nazionale del PLR di Zurigo, nel programma “Rundschau” della Televisione della Svizzera tedesca SRF. Ciò comporterebbe la distribuzione di aiuti, medicine o consulenza. L’UNRWA tornerà a svolgere un ruolo solo quando Hamas avrà deposto le armi e si sarà arreso, ha proseguito Portmann.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha sospeso il suo contributo annuale di 20 milioni di franchi in seguito alle accuse di coinvolgimento di dodici dipendenti dell’UNRWA nel massacro avvenuto in Israele il 7 ottobre.

Il DFAE è in attesa del rapporto finale sull’UNRWA, annunciato per il 20 aprile. È stata inoltre avviata un’indagine sui dipendenti che sarebbero membri dell’organizzazione islamista Hamas. Si deciderà poi se i pagamenti dalla Svizzera riprenderanno.

In occasione di un’audizione della Commissione a Ginevra alla fine di marzo, il capo dell’UNRWA Philippe Lazzarini ha sottolineato che lo scioglimento dell’agenzia avrebbe conseguenze catastrofiche per la popolazione civile e che nessun’altra organizzazione umanitaria potrebbe attualmente assumere i compiti dell’agenzia di aiuti, in particolare nei settori dell’istruzione e della sanità.

L’UNRWA sostiene tutti i rifugiati palestinesi e i loro discendenti nei Territori palestinesi occupati, in Giordania, Siria e Libano con scuole, ospedali, servizi sociali e fornisce aiuti di emergenza. Solo nella Striscia di Gaza, l’organizzazione umanitaria impiegava circa 13.000 persone prima della guerra. Secondo Lazzarini, le consegne di aiuti nel nord della Striscia di Gaza non sono ancora state autorizzate da Israele.