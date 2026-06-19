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CF: accordata concessione a linea 3 metropolitana Losanna

Keystone-SDA

La terza linea della metropolitana di Losanna potrà essere realizzata: il Consiglio federale ha rilasciato oggi la necessaria concessione per la sua realizzazione e l'esercizio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Come l’esistente linea m2, anche la m3 sarà automatica. Con una lunghezza di circa 3,5 chilometri, conterà sei fermate tra la stazione ferroviaria e il quartiere di Blécherette, situato a nord-ovest della città. I costi sono stimati in circa un miliardo e mezzo di franchi, sostenuti principalmente dal Cantone. La Confederazione partecipa con un contributo di 144 milioni.

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