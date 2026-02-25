CF: accordi Svizzera-Ue, firma lunedì con Parmelin e von der Leyen

Keystone-SDA

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen firmeranno gli accordi del pacchetto Svizzera-Ue a Bruxelles il 2 marzo. Lo ha comunicato oggi il Consiglio federale.

2 minuti

(Keystone-ATS) I negoziati, viene ricordato in un comunicato, sono iniziati a metà marzo 2024 e si sono conclusi, dal punto di vista materiale, a dicembre dello stesso anno. Gli accordi, i protocolli e le dichiarazioni scaturiti sono stati parafati dai capi negoziatori il 21 maggio 2025 e approvati dal Consiglio federale il 13 giugno.

Il 25 giugno poi, Berna e Bruxelles hanno firmato una dichiarazione comune sulla portata del partenariato e della cooperazione per il periodo che va dalla fine del 2024 all’entrata in vigore dell’ampio pacchetto bilaterale. Lo scorso 10 novembre hanno anche sottoscritto l’accordo per la partecipazione della Svizzera ai programmi Ue (EUPA), il quale ha potuto essere applicato retroattivamente in via provvisoria dall’inizio del 2025.

Lunedì prossimo, alla presenza di Parmelin e von der Leyen, la Confederazione e l’Unione europea firmeranno gli altri accordi e protocolli, nonché una dichiarazione comune sull’istituzione di un dialogo ad alto livello. Questi documenti fanno parte del messaggio concernente il pacchetto “stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)”, che il governo trasmetterà al Parlamento presumibilmente nel corso dell’imminente mese di marzo.