Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
CF: agevolare adozione del figliastro nato da dono sperma

Keystone-SDA

I bambini nati da donazione di sperma potranno essere adottati più facilmente dal coniuge o dal partner. È quanto prevede un progetto di modifica del Codice Civile (CC) approvato oggi dal Consiglio federale e trasmesso al Parlamento.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Sono interessati dal disegno di legge anche i bambini nati grazie ad altri metodi di procreazione medicalmente assistita autorizzati all’estero, compresa la maternità surrogata, spiega una nota governativa odierna. Le norme vigenti in materia di adozione del figlio del coniuge o del partner non sono adeguate a tali casi.

La modifica riguarda i casi in cui il bambino vive con il genitore legale e quello intenzionale sin dalla nascita. Essa mira a garantire loro una protezione giuridica completa.

Il Governo propone di rinunciare al requisito di un legame di accoglienza di un anno con il genitore intenzionale. Infatti, il figlio nato da una coppia che convive è presente fin dalla nascita sia col genitore legale che con quello intenzionale.

Anche l’esame di idoneità deve essere semplificato. La procedura di adozione deve poter essere conclusa entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Rimane invece in vigore il requisito secondo cui la coppia deve aver convissuto per almeno tre anni.

