CF: aiuto vittime di reati adeguato al rincaro

1 minuto

(Keystone-ATS) Dal primo gennaio 2025, l’aiuto destinato alle vittime di reati sarà adeguato al rincaro. Il Consiglio federale ha deciso oggi di aumentare gli importi massimi degli indennizzi e delle riparazioni morali.

In futuro sarà quindi possibile versare alle vittime un risarcimento massimo di 130’000 franchi (attualmente tale importo è fissato a 120’000 CHF) e una riparazione morale per un massimo di 76’000 franchi (70’000 CHF), mentre i congiunti avranno diritto a una riparazione morale fino a un massimo 38’000 franchi (35’000 CHF), indica una nota governativa odierna. La base per il calcolo di tali importi è costituita dall’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Stando alla legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), chi è stato leso nella propria integrità fisica, psichica o sessuale a causa di un reato commesso in Svizzera, può beneficiare di un aiuto statale. La LAV dà la possibilità alle vittime, e ai loro congiunti, di ottenere un indennizzo per i danni economici e una riparazione morale per le sofferenze psichiche, definendo gli importi massimi corrispondenti, precisa ancora il comunicato.