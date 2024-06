CF: Bürgenstock (NW), 80% costi sicurezza coperti da Confederazione

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Vista l’eccezionalità dell’appuntamento, la Confederazione coprirà l’80% dei costi (stimati in 15 milioni di franchi) per garantire la sicurezza della Conferenza sulla pace in Ucraina che si terrà dal 15 e il 16 giugno nel resort di lusso del Bürgenstock (NW).

Lo ha deciso oggi il Consiglio federale classificando la conferenza come evento straordinario, ciò che implica un contributo da parte della Confederazione ai costi per l’imponente dispositivo di sicurezza sostenuti da Nidvaldo.

Finora, oltre 80 Stati hanno confermato la loro partecipazione all’appuntamento che si propone di avviare un processo di pace basato sulla Carta delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale. La maggior parte dei Paesi prevede di inviare rappresentanti a livello di capi di Stato o di governo.

Dal momento che la conferenza si iscrive in un contesto di forti tensioni internazionali, sono previste importanti misure di che coinvolgono le forze di polizia cantonali e federali nonché l’esercito.

Frattanto, la polizia nidvaldese sta adottando i necessari provvedimenti di sicurezza, che vengono adeguati regolarmente in base a valutazioni della situazione condotte in stretta collaborazione con la polizia federale (fedpol), il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). La polizia cantonale di Nidvaldo ha richiesto il dispiegamento di forze di polizia intercantonali.

Il dispositivo dell’esercito

In vista della Conferenza potranno essere impiegati fino a 4 mila militari. Su richiesta del canton Nidvaldo, il 22 maggio il Consiglio federale ha inoltre autorizzato la restrizione dello spazio aereo.

L’Esercito sosterrà la polizia cantonale in particolare nei seguenti settori: protezione di infrastrutture importanti e critiche, trasporti aerei, ricognizione e interventi in volo, sorveglianza e interventi sulle acque dei laghi, logistica e aiuto alla condotta.

La restrizione dello spazio aereo sarà effettiva dal 13 giugno dalle 8:00 fino al 17 giugno (20:00) e si limiterà a una zona incentrata sul Bürgenstock. La sicurezza in volo sarà garantita con dei caccia F/A-18 in servizio di pattugliamento permanente mediante mezzi di difesa terra-aria e radar supplementari nonché con il rafforzamento della sorveglianza dello spazio aereo e con un servizio di polizia aerea operativo 24 ore su 24 in tutta la Svizzera.