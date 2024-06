CF: Cantoni devono avere voce in capitolo sui premi malattia

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) I Cantoni devono poter dire la loro sui premi malattia calcolati dagli assicuratori. Il Consiglio federale ha trasmesso oggi al Parlamento un progetto volto ad aumentare la trasparenza.

Verranno inoltre adattate le norme che regolano la compensazione dei premi incassati in eccesso.

Il progetto di modifica della legge sulla vigilanza dell’assicurazione malattie (LVAMal) soddisfa una richiesta del Parlamento. L’obiettivo è quello di rafforzare il ruolo dei Cantoni nella procedura di approvazione dei premi, sottolinea una nota governativa odierna.

Dal 2016, le autorità cantonali non possono più pronunciarsi direttamente sulle tariffe di premio. Tuttavia, ritengono che l’analisi dei costi sia indissociabile dalla valutazione dei premi. Hanno quindi sviluppato competenze in questo ambito. Diversi cantoni hanno presentato iniziative che chiedono maggiori diritti di controllo.

Con questo progetto, potranno ricevere tutte le informazioni e i documenti necessari per pronunciarsi sulle valutazioni dei costi e sulle proposte di premio degli assicuratori per il loro territorio.

Potranno esprimere il loro parere sulle valutazioni dei costi all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l’autorità di vigilanza in questo settore. Le autorità cantonali sono nella posizione migliore per verificare le stime dei costi, precisa ancora l’esecutivo.

Dall’entrata in vigore della LVAMal le autorità cantonali non hanno mai fatto richiesta presso gli assicuratori. Il diritto di presentare all’autorità di vigilanza un parere sulle proposte di premio degli assicuratori è ora garantito. L’UFSP assicurerà la parità di trattamento tra i Cantoni in termini di accesso alle informazioni.

Premi incassati in eccesso

Verranno inoltre adeguate le modalità di compensazione dei premi incassati in eccesso. Attualmente gli assicuratori possono procedere a una tale compensazione se, in un Cantone, i premi incassati sono nettamente superiori ai costi cumulati. La compensazione è accordata in ogni caso agli assicurati del Cantone interessato.

Questo disciplinamento può risultare iniquo per i Cantoni nei casi in cui i premi degli assicurati sono interamente presi a carico dall’ente pubblico (riduzione totale dei premi ndr.). La modifica della LVAMal prevede che in questi casi il rimborso sia ora versato ai Cantoni. Ciò vale sia per i beneficiari di prestazioni complementari sia per gli assicurati che ricevono riduzioni di premi.

Stando al Governo, il progetto non ha ripercussioni economiche sull’assicurazione malattie.