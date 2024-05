CF: Christine Schraner Burgener lascia la SEM a fine anno

(Keystone-ATS) L’attuale Segretaria di stato alla migrazione, Christine Schraner Burgener, lascerà la carica a fine anno per ritornare al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

È quanto indica una nota governativa odierna, in cui si precisa che il Consiglio federale ha preso atto delle dimissioni dell’attuale responsabile della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ringraziandola per il lavoro svolto finora.

Christine Schraner Burgener assumerà un nuovo incarico in seno al DFAE dove aveva lavorato dal 1991 al 2018, tra le altre cose come ambasciatrice svizzera in Thailandia e in Germania. Dal 2018 al 2021 era stata inviata speciale dell’ONU in Myanmar, spiega il comunicato.

Schraner Burgener è a capo della SEM dal gennaio 2022. Poche settimane dopo la sua entrata in funzione è stata confrontata con la più importante ondata migratoria dalla Seconda Guerra mondiale in seguito all’aggressione russa dell’Ucraina. La SEM ha infatti accolto più di 100 mila cittadini ucraini in collaborazione con i Cantoni, i Comuni e le Città. A ciò si è aggiunto un forte numero di domande di asilo.

Sotto la direzione di Christine Schraner Burgener, precisa la nota, la SEM è riuscita a eseguire più allontanamenti e a meglio prevenire la violenza nei centri federali d’asilo. La Segretaria di Stato, fortemente coinvolta nei nuovi negoziati con l’UE, si è adoperata per un nuovo patto sulla migrazione e l’asilo.