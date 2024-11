CF: da gennaio vietato dissimulare il viso

Keystone-SDA

Dal 1° gennaio prossimo sarà vietato in tutta la Svizzera dissimulare il viso nei luoghi pubblici.

(Keystone-ATS) Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha posto in vigore per tale data le disposizioni di legge e di ordinanza in materia. Chi lo farà sarà punito con una multa sino a 1000 franchi.

Popolo e cantoni hanno accolto l’iniziativa popolare in tal senso il 7 marzo 2021, ricorda l’esecutivo in una nota, precisando che il divieto non si applica a bordo degli aeromobili e nei locali che servono per le relazioni diplomatiche e consolari, così come nei luoghi di culto.

La dissimulazione del viso rimane inoltre ammessa per motivi di salute, sicurezza e protezione dalle condizioni climatiche, per seguire le usanze locali così come in occasione di spettacoli artistici e d’intrattenimento o a scopi pubblicitari, aggiunge il governo.

È infine ammessa in un luogo pubblico se necessaria per la protezione personale nell’ambito dell’esercizio dei diritti fondamentali e a condizione che sia stata previamente autorizzata dalla competente autorità e non pregiudichi la sicurezza e l’ordine pubblici.

Di norma le violazioni saranno trattate nella cosiddetta procedura della multa disciplinare, che ammonta a 100 franchi e potrà essere pagata immediatamente sul posto. Se la persona in questione si rifiuta, si applicherà la procedura ordinaria secondo cui la sanzione ammonterà a 1000 franchi al massimo.