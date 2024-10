CF: direttore UFAS Stéphane Rossini si dimette

(Keystone-ATS) Il direttore dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) Stéphane Rossini ha rassegnato le dimissioni per fine di giugno del prossimo anno. Lo annuncia un comunicato dello stesso UFAS nel quale si precisa che il Consiglio federale è stato informato oggi.

Rossini, 61enne vallesano (ma attinente della Valcolla), è in carica dal 2019. In precedenza, tra il 1999 e il 2015, è stato deputato per il Partito socialista al Consiglio nazionale; Camera che ha presieduto nel 2015. È stato anche presidente dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Durante il periodo nel quale ha diretto l’UFAS – finito nel mirino delle critiche per le stime sbagliate sulle uscite per l’AVS, n.d.r – sono stati condotti numerosi progetti importanti, precisa il comunicato, che ricorda la stabilizzazione dell’AVS (AVS 21), l’introduzione delle prestazioni transitorie e l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Citata nella nota, la responsabile del Dipartimento federale dell’interno (DFI) Elisabeth Baume-Schneider ringrazia Rossini per aver “fornito un importante contributo per il futuro delle nostre assicurazioni sociali”.

La carica di direttore dell’UFAS sarà ora messa a concorso. Quanto al diretto interessato, si “dedicherà a tempo parziale a nuove attività professionali”, precisa il comunicato.