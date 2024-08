CF: forti terremoti, anche proprietari di immobili devono pagare

(Keystone-ATS) I proprietari di immobili dovrebbero pagare un contributo massimo dello 0,7% della somma assicurata degli edifici per i danni causati da un forte terremoto in Svizzera. Il Consiglio federale intende elaborare un messaggio in merito entro la fine del 2024.

In questo modo, circa 22 miliardi di franchi sarebbero disponibili per coprire i danni in caso di terremoto, si legge in una nota governativa odierna.

Durante la procedura di consultazione, la proposta di far contribuire i proprietari fondiari ai costi di copertura dei danni agli edifici in caso di sisma era stata completamente respinta dall’UDC, dall’Associazione dei proprietari fondiari e dall’Associazione svizzera d’assicurazioni. La maggioranza dei Cantoni, gli assicuratori immobiliari cantonali, i Verdi e le regioni di montagna hanno invece espresso un parere completamente diverso.

Inoltre, viste le critiche espresse in sede di consultazione, il Consiglio federale intende rinunciare a inserire nella Costituzione una competenza federale aggiuntiva per la protezione delle persone e dei beni in caso di terremoto. Diversi Cantoni si erano già espressi contro una nuova competenza della Confederazione in materia di prevenzione sismica.

Nel 2021, il Parlamento aveva approvato una mozione che chiedeva al Governo di agire. Le Camere federali era partite dal presupposto che i terremoti di forte intensità, benché rari, rappresentassero uno dei rischi maggiori cui il nostro Paese è esposto.

A fine 2022, in adempimento dell’atto parlamentare, il Consiglio federale proponeva di istituire un’assicurazione svizzera contro i terremoti. In Svizzera, l’assicurazione contro i terremoti non è infatti obbligatoria. Attualmente, la quota di edifici assicurati contro i danni sismici è circa del 15%.