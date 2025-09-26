The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
CF: furgoni elettrici di 4,25 t equiparati a quelli di 3,5 t

Keystone-SDA

I furgoni elettrici con un peso fino a 4,25 tonnellate vanno equiparati ai veicoli commerciali elettrici di 3,5 t. Lo ha proposto oggi il Consiglio federale inviando in consultazione la relativa modifica d'ordinanza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scopo, indica l’esecutivo in una nota, è “promuovere l’elettromobilità nel settore delle consegne”.

Da aprile 2022 il limite di peso massimo consentito per i furgoni elettrici è stato aumentato a 4,25 t per tenere conto del peso aggiuntivo dovuto al sistema di propulsione a emissioni zero (leggi: peso dovuto alle batterie, ndr.). Per questi mezzi si applicano però i requisiti aggiuntivi per i veicoli di oltre 3,5 t.

In futuro, come detto, saranno invece del tutto e per tutto equiparati ai furgoni tradizionali con limite di peso fissato a 3,5 tonnellate. Ciò significa: niente più obbligo di tachigrafo (con esenzione, quindi, dalle disposizioni in materia di ore di lavoro, guida e riposo), stesse norme di circolazione (limite di velocità in autostrada di 120 km/h anziché a 80 e non più sottostare al segnale “divieto di circolazione per camion”), e fine dell’obbligo di avere un estintore a bordo.

La consultazione si concluderà il prossimo 9 gennaio.

