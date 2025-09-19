The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

CF: gas, nuova legge speciale per assicurare approvvigionamento

gasdotto sotterraneo
La rete del gas costituisce sia un monopolio naturale che un'infrastruttura critica. Keystone-SDA

L'approvvigionamento di gas in Svizzera deve essere regolamentato tramite una nuova legge speciale (LAGas). Oggi il Consiglio federale ha avviato una consultazione su un progetto in tal senso, che scadrà il 19 dicembre.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’obiettivo è aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nella Confederazione e definire regole chiare per l’accesso al mercato da parte dei consumatori finali, indica una nota governativa odierna.

Analogamente alle reti elettriche o di telecomunicazione, anche la rete del gas costituisce sia un monopolio naturale che un’infrastruttura critica. Tuttavia, in Svizzera non esiste alcuna legge specifica sul mercato del gas e ciò si ripercuote sulla sicurezza dell’approvvigionamento e genera incertezza riguardo all’accesso dei clienti. La LAGas potrà colmare questa lacuna, viene precisato.

I consumatori finali devono avere tutti accesso al mercato del gas, ovvero devono poter scegliere liberamente il fornitore. Secondo l’esecutivo, la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) deve diventare la Commissione federale dell’energia (EnCom) con compiti ampliati.

Perché questo accesso sia garantito occorrerà installare un contatore comunicante presso i consumatori (con lettura a distanza). La nuova Commissione dell’energia vigilerà sulle tariffe e sui corrispettivi per l’utilizzazione della rete, si legge ancora nella nota.

Il progetto prevede anche l’obbligo di stoccare gas per l’inverno, il che garantirà la certezza del diritto alle imprese interessate. Inoltre, intende facilitare il commercio e le relazioni con i Paesi vicini.

Infine, secondo il Consiglio federale, la LAGas si applica soltanto alle reti del gas che trasportano principalmente metano. La strategia per l’idrogeno adottata dal Governo stabilisce che una regolamentazione di questo mercato dovrà essere inclusa nella LAGas solo una volta dimostrata la necessità di realizzare idrogenodotti, che attualmente non è ancora data, viene ancora precisato.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR