CF: maltempo TI-VS, impiego esercito senza intoppi

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) L’impiego dell’esercito a supporto delle autorità civili in seguito al maltempo che ha colpito Ticino e Vallese si è svolto senza intoppi. Lo afferma il Consiglio federale in un rapporto destinato al Parlamento.

“Poiché i Cantoni avevano impiegato tutte le risorse civili a loro disposizione e vista l’urgenza della situazione e le difficili condizioni create dal maltempo, è risultato evidente che soltanto l’esercito fosse in grado di intervenire in tempi brevi e di mettere a disposizione mezzi straordinari come il ponte provvisorio installato a Cevio”, indica l’esecutivo in un comunicato.

L’impiego della truppa si è svolto senza problemi e senza incidenti significativi, fa ancora sapere il governo. Anche la collaborazione tra Berna e le autorità civili coinvolte si è svolta senza problemi, “grazie in particolare agli stati maggiori di collegamento cantonali che sono stati istituiti”.