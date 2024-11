CF: METAS continui a tutelare interessi economia e ricerca

Keystone-SDA

Continuare a garantire che l'economia, la ricerca e l'amministrazione svizzere abbiano a disposizione la necessaria infrastruttura metrologica e le pertinenti basi di misurazione.

(Keystone-ATS) Sono gli obiettivi strategici dell’Istituto federale di metrologia (METAS) per gli anni 2025-2028 approvati oggi dal Consiglio federale.

Il METAS dovrà inoltre provvedere affinché le misurazioni necessarie per salvaguardare le persone e l’ambiente siano sempre eseguite correttamente e conformemente alle disposizioni legali. In quanto ente di diritto pubblico con autonomia di bilancio, il METAS si autofinanzia per almeno il 50%, viene precisato in una nota governativa odierna.

II Consiglio federale si attende in particolare che il METAS sostenga in modo mirato il processo d’innovazione e la competitività dell’economia svizzera con le conoscenze specialistiche nonché con progetti di ricerca applicata in collaborazione con partner dell’industria. In futuro, il METAS dovrà anche digitalizzare i servizi metrologici per quanto possibile e promuoverne lo sviluppo in senso digitale.

Gli obiettivi a livello di politica del personale stabiliscono tra le altre cose che il METAS deve impegnarsi nella formazione degli apprendisti ed aumentare eventualmente la quota di donne tra le file dell’organico scientifico e tecnico.