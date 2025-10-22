CF: Olimpiadi 2028, House of Switzerland sarà vetrina del Paese

Cogliere l'occasione dei Giochi olimpici e paralimpici estivi che si svolgeranno a Los Angeles nel 2028 per promuovere la Svizzera, mettendone in mostra i punti di forza nell'industria creativa, nel settore tecnologico, nello sport e nella salute.

(Keystone-ATS) È quanto intende fare il Consiglio federale tramite la House of Switzerland, il punto di riferimento per la delegazione elvetica durante la rassegna californiana.

L’evento a cinque cerchi si terrà nella metropoli sul Pacifico dal 14 al 30 luglio 2028, seguito dalle Paralimpiadi dal 15 al 27 agosto, ricorda in una nota odierna il governo. Durante i Giochi, la città americana diventerà il centro dello sport mondiale, catalizzando l’attenzione dei media.

Berna vuole quindi sfruttare questo palcoscenico globale per promuovere l’immagine della Svizzera e tutelarne gli interessi attraverso la House of Switzerland. In collaborazione con partner del settore privato e pubblico, l’obiettivo è dare vita a una piattaforma di comunicazione e networking per destare attenzione nei confronti della Confederazione e dei suoi valori in uno Stato come la California, la più grande economia statunitense e una delle regioni di punta per innovazione e imprenditoria.

Tale vetrina sarà in particolar modo rivolta ai decisori del mondo della politica, dell’economia, della scienza, dell’istruzione, della cultura, del turismo e dello sport, così come all’opinione pubblica. La House of Switzerland “aiuterà operatrici e operatori svizzeri a espandere le loro reti in uno degli ecosistemi più innovativi e dinamici degli Stati Uniti”, scrive l’esecutivo nel comunicato.

La promozione della Svizzera si concentrerà su argomenti di interesse locale: l’industria creativa (videogiochi e design), il settore tecnologico (robotica, intelligenza artificiale, deep tech), lo sport e la salute (per esempio l’alimentazione).

I costi complessivi legati alla presenza della Svizzera ai Giochi di Los Angeles ammonteranno a quasi 5,5 milioni di franchi, di cui 1,54 milioni saranno coperti da sponsorizzazioni. La House of Switzerland intende stabilirsi in una posizione strategicamente favorevole nel centro della megalopoli. Sarà aperta a tutti e proporrà un ricco programma di manifestazioni, fungendo da luogo d’incontro in cui verranno inoltre celebrati i successi degli atleti elvetici.