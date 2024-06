CF: Ucraina; sostegno a digitalizzazione e a e-governance

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Nei prossimi quattro anni la Svizzera stanzierà 58,7 milioni di franchi per sostenere l’Ucraina nei settori della digitalizzazione e dell’e-governance. Questi due ambiti sono essenziali per la ricostruzione del Paese, ha annunciato oggi il Consiglio federale.

Per continuare a garantire agli Ucraini fuggiti dalla guerra l’accesso ai servizi statali è necessario renderli disponibili in forma digitale. Si tratta di una sfida importante per l’amministrazione ucraina, indica una nota governativa odierna.

Grazie al sostegno della Svizzera e di altri partner internazionali, la digitalizzazione della pubblica amministrazione è progredita e soddisfa la crescente domanda di servizi elettronici. Il Consiglio federale continuerà a impegnarsi in questa direzione. Tra il 2024 e il 2028, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) metterà a disposizione 58,7 milioni di franchi.

Questo importo proviene dal budget ordinario della cooperazione internazionale. In particolare, servirà a finanziare progetti nelle regioni direttamente colpite dalla guerra, in settori cruciali per la ricostruzione, come l’assistenza medica, l’istruzione e lo sminamento umanitario, precisa l’esecutivo.

Il progetto E-Governance for Accountability and Participation (EGAP) promuove la trasformazione digitale dell’amministrazione ucraina, ne migliora la trasparenza e riduce la vulnerabilità alla corruzione. È sostenuto dalla DSC dal 2015.