CF: Ursula Eggenberger portavoce del governo ad interim

(Keystone-ATS) Nell’attesa che venga trovato un sostituto, o sostituita, del portavoce del Consiglio federale e vice cancelliere della Confederazione, André Simonazzi, deceduto la settimana scorsa, le sue mansioni vengono assunte da subito ad interim da Ursula Eggenberger.

Quest’ultima, 62 anni, ha affermato oggi davanti ai media il Cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi, dal 2011 dirige la Sezione Comunicazione della Cancelleria federale ed è stata la più stretta collaboratrice di Simonazzi. Dispone quindi di una vasta esperienza nel settore, ha sottolineato.

Il posto di portavoce dell’esecutivo sarà rapidamente messo a concorso dalla Cancelleria federale, ha poi aggiunto Rossi, secondo cui Eggenberger non intende candidarsi al posto di Simonazzi ma ritornerà alle sue mansioni non appena il Consiglio federale, “su mia proposta”, nominerà il nuovo portavoce che entrerà presumibilmente in carica nel corso della seconda metà di quest’anno.

Quanto ai criteri per la scelta del futuro vice cancelliere e portavoce del governo, ha proseguito Rossi rispondendo a domande dei media, è ancora troppo presto per parlarne. Di certo dovrà conoscere bene almeno due lingue ufficiali, e una terza è senz’altro benvenuta.

Un grande assente

Sia Rossi all’inizio della conferenza stampa, che Eggenberger in seguito, hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia dello scomparso di cui hanno sottolineato sia le doti umane che professionali, dicendosi profondamente rattristati per la morte del collega.

“Oggi c’è un grande assente in questa sala”, ha esordito Rossi, secondo cui André Simonazzi, nei suoi 15 anni di attività quale portavoce del governo, ha rafforzato la comunicazione governativa, lasciando una solida eredità al suo successore.