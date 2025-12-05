CF: vincite in denaro, evitare ottimizzazione fiscale

Keystone-SDA

È necessario limitare la possibilità di pagare meno tasse trasferendosi in un altro Cantone dopo aver realizzato una vincita di importo significativo. È l'obiettivo di una modifica di legge posta oggi in consultazione dal Consiglio federale.

(Keystone-ATS) In futuro le vincite ai giochi in denaro superiori a circa un milione di franchi (l’importo sarà adeguato di anno in anno) saranno tassate nel Cantone di residenza al momento della vincita, separatamente dal resto del reddito, precisa il governo in una nota, ricordando che il progetto prende le mosse da una mozione approvata dal Parlamento.

Oggi le vincite sono invece tassate nel Cantone in cui il contribuente è domiciliato il 31 dicembre dell’anno fiscale in questione. È pertanto possibile pagare meno imposte trasferendosi in un Cantone più vantaggioso dal punto di vista tributario dopo aver vinto.

Sei Cantoni – Ticino, Berna, Giura, Neuchâtel, Svitto, e Vallese – applicano già oggi l’imposizione separata. La Confederazione e gli altri 20 Cantoni tassano invece le vincite imponibili ai giochi in denaro insieme al resto del reddito.

Le ripercussioni finanziarie sull’imposta federale diretta sono esigue, sottolinea il governo. Le ripercussioni sui Cantoni dipendono dalle aliquote fiscali da essi applicate. Per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni si attende però un aumento del carico amministrativo.