CF: volontariato giovanile, 2 settimane di congedo non pagato

Keystone-SDA

Non una come ora, bensì due settimane di congedo non pagato per quei giovani che intendono svolgere volontariamente attività extrascolastiche in organizzazioni sportive e culturali.

1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto si propone una modifica del Codice delle obbligazioni (CO) inviata oggi in consultazione dal Consiglio federale fino al 18 settembre.

La modifica del CO trae origine da due mozioni, approvate dal parlamento, presentate da Maja Riniker (PLR/AG) e Ursula Schneider Schüttel (PS/FR).

Stando a una nota governativa odierna, il volontariato giovanile è un pilastro importante delle attività extrascolastiche giovanili in Svizzera. Oggi gli apprendisti e i lavoratori di età inferiore ai 30 anni hanno diritto a una settimana di congedo non pagato all’anno per svolgere attività direttive, assistenziali o consultive in un’organizzazione culturale o sociale (scout, samaritani, organizzazioni religiose, partiti o sindacati, per esempio), ma non in attività commerciali.

In futuro, gli adolescenti e i giovani adulti avranno la possibilità di richiedere un congedo non pagato di due settimane all’anno, invece di una sola, per dedicarsi all’animazione giovanile. Inoltre, il congedo verrà concesso non solo per le attività svolte in ambito associativo, ma anche per le attività giovanili aperte. Quindi, anche chi desidera impegnarsi ad esempio in un centro giovanile, potrà usufruire di tale congedo.