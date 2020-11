CF: Covid-19, prorogato sostegno a media stampati ed elettronici

Prolungati gli aiuti ai media stampati ed elettronici in difficoltà a causa della pandemia. KEYSTONE/GAETAN BALLY sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 novembre 2020

(Keystone-ATS)

In difficoltà a causa della pandemia, giornali e media elettronici possono tirare un sospiro di sollievo: il Consiglio federale ha deciso oggi di prolungare il sostegno finanziario transitorio.

Tale aiuto prevede anche l'assunzione dei costi legati all'abbonamento a Keystone-ATS (10 milioni di franchi di cui circa 5,2 milioni già erogati), l'agenzia di stampa nazionale. Il sostegno per i media stampati è prorogato al 30 giugno 2021 e quello ai media elettronici fino al 31 dicembre 2021.

La situazione eccezionale dovuta alla pandemia di coronavirus comporta un forte calo degli introiti pubblicitari per i media, spiega una nota odierna del Governo. Per poter stanziare aiuti immediati, il 20 maggio scorso il Consiglio federale ha adottato una serie di misure a favore di tutti i media inclusi in due ordinanze: ordinanza COVID-19 media stampati e ordinanza COVID-19 media elettronici, entrambe con scadenza alla fine di questo mese.

L'ordinanza COVID-19 media stampati prevede che quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale vengano recapitati gratuitamente tramite la Posta. Inoltre, la Confederazione partecipa ai costi della distribuzione regolare di quotidiani e settimanali in abbonamento con una tiratura superiore alle 40'000 copie per edizione. Gli aiuti sono erogati soltanto se gli editori si impegnano a non versare dividendi per l'esercizio in questione. Per questo sostegno la Confederazione mette a disposizione 20,44 milioni di franchi.

Queste misure completano la promozione indiretta della stampa che prevede 30 milioni l'anno a sostegno della stampa locale e regionale e 20 milioni l'anno a sostegno della stampa associativa e delle fondazioni. L'importo della riduzione sul prezzo di distribuzione per il 2021 sarà approvato dal Consiglio federale entro la fine dell'anno.

L'ordinanza COVID-19 media elettronici è prorogata fino al 31 dicembre. Il costo degli abbonamenti all'Agenzia telegrafica svizzera, ora Keystone-ATS, continuerà ad essere coperto attingendo ai 10 milioni messi a disposizione nel giugno scorso, fino all'esaurimento dei fondi. Finora sono stati utilizzati circa 5,2 milioni.