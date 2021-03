CF: legge sulla caccia, avviata la consultazione

Nuove norme sulla caccia sono state messe in consultazione dal Consiglio federale. I Cantoni dovrebbero poter intervenire più rapidamente per regolare le popolazioni di lupi. Immagine d'archivio. KEYSTONE/Ti-Press/ALESSANDRO CRINARI sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 marzo 2021 - 10:31

(Keystone-ATS)

I Cantoni devono poter intervenire più rapidamente per regolare le popolazioni di lupi in caso di conflitti con l'allevamento di animali da reddito. Il tutto per garantire la coesistenza fra uomo e grandi predatori.

È lo scopo della revisione dell'ordinanza sulla caccia, posta in consultazione dal Consiglio federale fino al 5 maggio.

Ad oggi, viene spiegato in un comunicato odierno del governo, la regolazione di un branco di lupi deve essere preceduta dalla predazione di almeno di 15 capi di bestiame. La revisione abbasserà tale soglia a 10 pecore o capre.

Le predazioni - come oggi - potranno essere contate solo se gli allevatori avranno adottato misure di protezione, come le recinzioni o i cani. Per gli animali da reddito più grandi, come possono essere i bovini, i cavalli, i lama o gli alpaca, la soglia di danno è stata portata a tre predazioni.

Per le aree in cui i lupi non hanno ancora causato danni agli animali, la soglia verrebbe fissata a 15 capi al mese (finora 25) o 25 capi in quattro mesi (finora 35). In questo caso il conteggio può considerare anche le predazioni di bestiame non protetto. Infine, verranno rafforzate le protezioni delle greggi, con un aumento delle misure sostenute dalla Confederazione.

Rispetto della votazione popolare

Con la revisione il Consiglio federale adempie due mozioni del Parlamento che, dopo la bocciatura in votazione popolare nel settembre 2020 della revisione della legge sulla caccia, chiedono di modificare l'ordinanza nel quadro della legge in vigore. La legge era stata respinta dai cittadini elvetici con il 51,9% dei "no", mentre in Ticino e nei Grigioni era stata approvata, rispettivamente con il 51,45% e il 67,3%.

La modifica dell'ordinanza - sottolinea l'esecutivo - rispetta il risultato della votazione popolare poiché non prevede regolazioni preventive dei lupi. Un intervento è considerato importante, poiché la presenza dei grandi predatori in Svizzera è in continuo aumento: a fine febbraio si registravano circa 110 lupi e 11 branchi. La legge attualmente in vigore risale al 1986, quando non erano presenti lupi sul territorio elvetico.