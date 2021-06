CF: nuovi jet, il prescelto è l'F-35

Il Consiglio federale vuole l'F-35A Lightning quale nuovo jet da combattimento per l'esercito svizzero. KEYSTONE/AP The Canadian Press/ADRIAN WYLD sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 giugno 2021 - 16:00

(Keystone-ATS)

È l'F-35A Lightning, prodotto dalla statunitense Lockheed Martin, il nuovo jet da combattimento per l'esercito svizzero scelto dal Consiglio federale.

L'intenzione di acquistare 36 aerei di questo tipo, che ora verrà sottoposta al Parlamento, è stata svelata oggi in conferenza stampa dalla ministra della difesa Viola Amherd.

Sconfitti dunque gli altri candidati rimasti in lizza. Si trattava dell'F/A-18 Super Hornet della Boeing (Usa), del Rafale di Dassault (Francia) e dell'Eurofighter di Airbus (consorzio europeo con sede in Germania).

Contemporaneamente, il governo ha comunicato l'acquisto di cinque unità di fuoco modello Patriot, fabbricate dall'americana Raytheon. In questo caso è stata battuta la concorrenza del SAMP/T della francese Eurosam. Come per i caccia, anche per quanto riguarda il nuovo sistema di difesa terra-aria a lunga gittata (DTA LG) il Consiglio federale si è appoggiato a un'ampia valutazione tecnica per decidere.

Tutti i candidati erano in grado di soddisfare i requisiti, ma i due si sono contraddistinti per la più ampia gamma di benefici e i minori costi complessivi. L'esecutivo è convinto che si tratti delle opzioni migliori per proteggere anche in futuro la popolazione dalle minacce che vengono dal cielo.

Nel caso specifico degli aerei, l'F-35A ha conseguito il punteggio più elevato a livello di benefici: 336 punti, distanziando di 95 punti e oltre i rivali. Il jet a stelle e strisce è stato il migliore in tre dei quattro criteri principali: efficacia, supporto del prodotto e cooperazione.

Inoltre, l'F-35A ha portato a casa di gran lunga il miglior score anche alla voce costi, risultando il più economico. Al momento della presentazione delle offerte nel febbraio 2021, i costi d'acquisto ammontavano a 5,068 miliardi di franchi, cifra che rientra nel budget di 6 miliardi approvato dall'elettorato svizzero.

Per di più, il jet della Lockheed-Martin si è rivelato il meno caro pure per quanto concerne i costi d'esercizio. Globalmente, il cartellino del prezzo recita circa 15,5 miliardi di franchi sull'arco di 30 anni. La differenza rispetto al modello giunto secondo in classifica è intorno ai 2 miliardi.