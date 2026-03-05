CF Beat Jans su rifugiati dall’Iran, situazione da monitorare

Keystone-SDA

Il Consigliere federale Beat Jans non prevede al momento un massiccio afflusso di rifugiati dall'Iran. La situazione viene comunque monitorata con molta attenzione, ha affermato oggi a Bruxelles.

2 minuti

(Keystone-ATS) È possibile che si verifichino nuovi flussi migratori, ma al momento non è possibile dirlo con certezza, ha dichiarato il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) al suo arrivo a Bruxelles, rispondendo alla domanda di un giornalista.

Il Consigliere federale è arrivato nella capitale belga per una riunione del Consiglio “Giustizia e affari interni” dell’Unione europea. In qualità di membro dello spazio Schengen, la Svizzera è invitata a partecipare a determinati punti all’ordine del giorno di questa riunione.

Alla domanda relativa al rischio di terrorismo, Jans ha risposto che non è possibile determinarlo. “La situazione è però molto dinamica e dobbiamo monitorarla attentamente”, ha aggiunto il basilese.

Europa meglio preparata che in passato

Anche il commissario europeo Magnus Brunner ha affermato di non prevedere movimenti migratori verso l’estero dall’Iran. Al momento si osserva solo una migrazione interna. Tuttavia, è importante prepararsi ad affrontare eventuali sfide legate alla migrazione e alla sicurezza. Grazie anche al patto sull’asilo e la migrazione, l’Europa è meglio preparata rispetto al passato.

I ministri europei si riuniscono a mezzogiorno per discutere della situazione in Iran e delle possibili conseguenze per la sicurezza europea, aveva affermato in mattinata il viceministro cipriota per la migrazione, Nicholas Ioannides. Cipro detiene attualmente la presidenza del Consiglio dell’UE e in questo ruolo determina l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio.

Jans non ha partecipato personalmente alla discussione perché, come ha affermato, aveva a Berna un appuntamento in Parlamento. Il membro del governo si è perciò fatto rappresentare dai suoi collaboratori.