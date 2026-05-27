CF taglia 9 mln nella comunicazione, 60 posti in meno

Keystone-SDA

Le spese per le attività di comunicazione del Consiglio federale e dell'Amministrazione verranno ridotte di circa 9 milioni di franchi per il periodo 2027-2029.

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(Keystone-ATS) L’organico subirà una riduzione di oltre 60 posti, perlopiù mediante fluttuazioni naturali, ma non sono esclusi licenziamenti.

Insieme a ulteriori misure, la Confederazione diminuirà così i suoi costi in questo ambito di 25 milioni di franchi rispetto al 2024, conformemente a quanto richiesto dal Parlamento.

Nel 2024 i dipartimenti e la Cancelleria federale hanno destinato 105,5 milioni di franchi alle attività di pubbliche relazioni, importo che corrisponde allo 0,7% delle spese per il personale, per beni e servizi e per le spese d’esercizio, indica una nota odierna del Parlamento

Stando alla decisione del Parlamento del dicembre 2025, le uscite per le attività di pubbliche relazioni dovranno essere ridotte di 25 milioni di franchi entro il 2029, riportandole così al livello del 2017.

Quasi la metà dell’aumento dei costi registrato a consuntivo tra il 2017 e il 2024 è riconducibile a rettifiche contabili e non a un reale incremento. Nel 2025 le spese per le pubbliche relazioni sono nuovamente diminuite, ma anche in questo caso circa la metà della riduzione è dovuta a rettifiche contabili, viene ancora precisato.

Attuazione scaglionata

Per attuare la decisione del Parlamento, nel 2026 il Consiglio federale ha applicato tagli lineari pari a 6,25 milioni di franchi. Nella sua seduta odierna ha deciso che, per il periodo 2027-2029, verranno eseguite ulteriori riduzioni per 7 milioni di franchi. A ciò si aggiungono altri risparmi di 7 milioni di franchi a partire dal 2027, basati sulla diminuzione dei costi registrata a consuntivo tra il 2024 e il 2025.

Come misura complementare verrà attuata una decurtazione lineare delle spese per un importo di quasi 2 milioni di franchi. Sommando questi importi ai risparmi già realizzati per le attività di pubbliche relazioni del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA), i costi per le pubbliche relazioni saranno inferiori di 25 milioni di franchi rispetto al 2024, raggiungendo così il volume complessivo del mandato di risparmio. L’organico sarà ridimensionato di oltre 60 posti a tempo pieno. Tali riduzioni corrispondono a una contrazione di oltre il 20% delle uscite complessive, stando all’esecutivo.

Pacchetto di misure per attuare riduzioni

Per attuare i risparmi decisi per il periodo 2027-2029, la Cancelleria federale, insieme ai dipartimenti, ha individuato una serie di misure che consentono di ottenere il massimo potenziale di riduzione senza compromettere l’adempimento del mandato d’informazione sancito dalla Costituzione e dalle leggi.

Oltre a modifiche organizzative (ristrutturazioni, centralizzazione di offerte informative), l’offerta di prestazioni sarà ridotta in modo mirato in alcuni ambiti, ad esempio attraverso una diminuzione della presenza sul web e sui social media. La necessaria riduzione dell’organico avverrà principalmente tramite fluttuazioni naturali del personale; tuttavia, nel quadro dell’attuazione delle misure di risparmio, non sono esclusi licenziamenti.