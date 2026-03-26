Gestione interdivisionale
Gestione SWI swissinfo.ch
Responsabile
Larissa M. Bieler
Co-direzione delle redazioni
Veronica De Vore, Responsabile dell’audience
Mark Livingston, caporedattore
Responsabile Marketing e Partnership
Ladina Luppi da Silva
Gestione intersettoriale SWI swissinfo.ch
Responsabile finanze SWI
Peter Zschaler
Responsabile della tecnologia digitale
Isabelle Schrills
Responsabile delle risorse Umane HR/FI/DG
Maryline Descourvières–Cerf
Redazione SWI swissinfo.ch
Caporedattore
Mark Livingston
Responsabile del servizio news e della redazione anglofona
Reto Gysi von Wartburg
Responsabile degli editori
Virginie Mangin
Responsabile delle lingue internazionale
Akiko Uehara