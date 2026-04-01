Larissa M. Bieler

Larissa Bieler, responsabile SWI swissinfo.ch Thomas Kern / SWI Swissinfo

1 minuto

Responsabile SWI swissinfo.ch

membro del Comitato direttivo della SSR dal 2021 al 2026

nata nel 1978 in Svizzera

Percorso professionale

Larissa M. Bieler è cresciuta a Bonaduz, nei Grigioni. Nel 2007 ha conseguito all’Università di Zurigo una laurea in linguistica, management ed economia, nonché in scienze politiche. Dopo gli studi ha lavorato presso il dipartimento di germanistica dell’Università di Zurigo come docente incaricata e collaboratrice di progetto. Per molti anni è stata attiva come giornalista per media locali e regionali.

Nel 2013 Larissa M. Bieler è diventata caporedattrice del Bündner Tagblatt. Nel gennaio 2016 è passata alla SSR assumendo l’incarico di caporedattrice di SWI swissinfo.ch, la piattaforma digitale in dieci lingue della SSR. Tra l’ottobre 2018 e il luglio 2022 ha ricoperto un duplice ruolo come caporedattrice e direttrice di SWI swissinfo.ch. Dal 2021 al 2026 è stata membro del Comitato direttivo della SSR.

Nel 2025 Larissa M. Bieler ha conseguito un EMBA presso l’International Institute for Management Development (IMD).

Mandati

SWISS TXT AG (membro del Consiglio di amministrazione)

Commissione federale dei media (membro)

Consiglio dei musei del Museo nazionale svizzero (membro)

Fondazione Kultur im Waldhaus (membro del Consiglio di fondazione)

Public Media Alliance (membro)

Contatti