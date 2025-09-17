The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Chiusa la parata a Windsor per Trump, degna di un’incoronazione

Keystone-SDA

Si è conclusa da poco la sfarzosa cerimonia di accoglienza riservata al presidente americano Donald Trump e alla first lady Melania dai reali britannici nella giornata cerimoniale della seconda visita di Stato concessa al leader della Casa Bianca nel Regno Unito.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Dopo la parata in corteo a bordo di una sfilata di carrozze reali – il presidente e re Carlo III sulla prima, la first lady e la regina Camilla sulla seconda, i principi di Galles, William e Kate, su una terza più piccola, e quindi il resto del seguito – Trump ha passato in rassegna con il sovrano i reparti della Royal Guard schierati con le tradizionali giubbe rosse e gli alti colbacchi in pelo d’orso nel Quadrangle del castello di Windsor: all’ombra dei suggestivi torrioni in stile neogotico della costruzione.

Non è mancato quindi il torneo in uniforme d’epoca di reparti d’artiglieria a cavallo, al suono delle bande che sono tornate a eseguire anche l’inno americano che The Donald ha accolto facendo il saluto militare e la first lady poggiando la mano sul cuore. L’epilogo di uno spettacolo degno quasi di un’incoronazione, mai visto per il ricevimento di un qualunque leader straniero a memoria d’uomo, è stata affidata infine alla banda di cornamuse delle Scotts Guards in kilt, mentre a presidiare della piazza d’armi vi erano anche gli altri due reparti storici della guardia reale: le Coldstream Guards e le Grenadier Guards.

Trump, 79 anni, si è mostrato compiaciuto e ha scambiato diverse battute con il 76enne re Carlo, apparso in buona forma malgrado i trattamenti periodici a cui continua a sottoporsi per tenere sotto controllo il cancro diagnosticatogli a inizio 2024. La coppia reale e quella presidenziale hanno assistito alla cerimonia sotto una tendone bianco, mentre ai lati, allo scoperto, si sono allineati più in disparte i principi di Galles, dignitari militari e di corte vari e il seguito presidenziale.

Anche Melania e la 77enne Camilla, sono state viste conversare sorridenti fra loro: la prima un abito scuro, e con un cappello già visto in passato che le copriva in parte gli occhi; la regina consorte in bluette e con i guanti, non troppo provata – all’apparenza – dai postumi della sinusite che ancora ieri l’aveva costretta a rinunciare a partecipare ai funerali della duchessa di Kent.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR