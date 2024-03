Christine Angot e Alice Diop al festival Visions du Réel di Nyon

(Keystone-ATS) La scrittrice francese Christine Angot, la regista Alice Diop e il cineasta cinese Jia Zhang-Ke saranno alcuni degli ospiti del festival Visions du Réel. La manifestazione dedicata ai film documentari si tiene dal 12 al 21 aprile a Nyon (VD).

Domenica 14 e lunedì 15 aprile si potrà assistere alla proiezione di “La famille”, primo film girato da Angot. La scrittrice francese, insignita del prix Médicis nel 2021, incontrerà il pubblico.

Nella pellicola, l’autrice ritorna nei luoghi della sua adolescenza sulle tracce dei parenti che hanno chiuso gli occhi dopo l’incesto subito dal padre. Il film era stato presentato in anteprima a febbraio alla Berlinale.

Dopo una tappa a Locarno lo scorso fine settimana per “L’immagine e la parola”, la regista francese Alice Diop sarà ospite anche di Visions du Réel.

Fra gli ospiti si cita anche l’ormai ex direttore della Berlinale e già direttore artistico del Locarno Film Festival Carlo Chatrian.

Masterclass

Diop e Jia Zhang-Ke daranno rispettivamente delle masterclass il 13 e 16 aprile.

Nel 2022, la regista francese è passata dal documentario alla finzione con il film “Saint Omer”, vincitore del Leone d’argento alla Mostra di Venezia, prima di rappresentare la Francia agli Oscar.

La filmografia del cinese Jia Zhang-Ke abbraccia in cinema di genere quanto quello reale. Si è aggiudicato in particolare un Leone d’oro a Venezia per “Still Life” (2006) nonché il premio d’onore del Locarno Film Festival nel 2010.

Venticinque coproduzioni svizzere

Il cinema elvetico è ben rappresentato in questa 55esima edizione di Visions de Réel, che propone un totale di 25 coproduzioni svizzere con una forte presenza svizzerotedesca.

Come lo scorso anno, tre coproduzioni elvetiche sono state selezionate nel concorso internazionale lungometraggi, ha spiegato la direttrice artistica Emilie Bujès a Keystone-ATS. Questa categoria principale comprende 10 primi lungometraggi sui quindici selezionati.

Bujès menziona “Far West” del romando Pierre-François Sauter, che mostra gli effetti del turismo a Capo Verde. In “The song of others”, Vadim Jendreyko si pone domande sull’Europa viaggiando nel continente. Nicole Vögele in “The landscape and the fury” percorre la frontiera fra Bosnia e Croazia con degli artificieri e delle famiglie migranti.

Nel concorso nazionale, sono undici i film elvetici selezionati. “Come in Scandinavia, spesso i film elvetici non parlano della Svizzera”, rileva Emilie Bujès.

Juliette Klinke (“Everything Is Temporary”) si è recata in Birmania, “Muzungu” di Ben Donateo e Michel Passos Zylberberg è stato girato in Tanzania.

Una punta di leggerezza

Il cinema documentario, che riflette un mondo contemporaneo ancora una volta colpito da guerre, migrazioni e insicurezza, può essere serio. Per sfuggire a questa pesantezza, diversi film hanno optato per un tocco più leggero.

Fra questi i piccoli film assurdi dell’autore e regista americano John Wilson, ospite speciale del festival.

In totale, il pubblico potrà scoprire 165 film provenienti da 50 Paesi, la metà dei quali diretti da donne. Dopo il Locarno Film Festival, Visions du Réel è al secondo posto in termini di presentazione di nuovi film.

La 55sima edizione si aprirà venerdì 12 aprile con il film danese “As the Tide Comes In” di Juan Palacios e Sofie Husum Johannesen, girato su una piccola isola di 27 abitanti. Dopo il festival e durante una settimana, una selezione di film sarà visibile online.