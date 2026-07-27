Cile, preso l’ultimo militare condannato per il caso di Victor Jara

Keystone-SDA

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In Cile, l'ultimo condannato per il rapimento e l'omicidio del cantautore Víctor Jara è stato arrestato in una casa di campagna nel sud del Paese. Il crimine avvenne pochi giorni dopo il colpo di Stato che rovesciò Salvador Allende l'11 settembre 1973.

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(Keystone-ATS) Si tratta di è uno dei casi più emblematici di violazione dei diritti umani nella storia cilena.

Il capitano in pensione Nelson Haase Mazzei era latitante da quando era stato condannato a 25 anni di carcere per la sua partecipazione al sequestro, alle torture e all’omicidio di Jara e dell’avvocato Littré Quiroga, all’epoca direttore generale delle carceri.

La sentenza era stata emessa nell’agosto del 2023. In seguito al suo arresto, Paola Plaza, giudice della Corte d’appello di Santiago, ne ha ordinato l’immediata detenzione.

L’iconico cantautore e regista teatrale fu arrestato il 12 settembre 1973 presso l’Università tecnica statale e portato allo Stadio del Cile (che ora porta il suo nome) dove fu interrogato e brutalmente torturato dall’esercito fino al 15.

Il 16 settembre, il suo corpo fu ritrovato alla periferia della capitale, crivellato da 44 proiettili, insieme ad altri cinque cadaveri, tra cui quello di Quiroga, colpito da 23 proiettili.