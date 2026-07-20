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Cile, tempeste causano 5 vittime e 4 dispersi

Keystone-SDA

L'ultimo bilancio della protezione civile del Cile riguardo l'impatto dell'eccezionale ondata di maltempo che colpisce da diversi giorni le regioni centrali del Paese parla di 5 vittime e 4 dispersi,

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Sono oltre 17 mila le abitazioni danneggiate e circa 100 mila le persone isolate. Lo riferisce la Protezione civile (Senapred) sottolineando che solo nell’ultima giornata di domenica nella regione di Coquimbo, la maggiormente interessata dal fenomeno atmosferico nelle ultime ore, è piovuta in un solo giorno la quantità di pioggia equivalente ad un mese.

Il bilancio delle vittime potrebbe tuttavia aumentare tenendo conto il recente appello del sindaco della città costiera de La Serena, capoluogo della regione di Coquimbo, che ha parlato di “uno scenario catastrofico” segnalando undici persone disperse e oltre un centinaio di persone isolate per la crescita dei corsi d’aqua.

In tale contesto il presidente José Kast ha dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Coquimbo e nella provincia di Huasco (Atacama).

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