Cina, “da Usa ancora l’imposizione di dazi arbitrari”

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti stanno imponendo "dazi in modo arbitrario" e la Cina "si oppone con decisione e non accetterà mai un comportamento così autoritario e prepotente", dopo i dazi portati al 125% da Donald Trump sul made in China.

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, precisando che l’adozione di contromisure necessarie per contrastare le azioni prepotenti degli Usa non significa solo tutelare la nostra sovranità, la nostra sicurezza e i nostri interessi di sviluppo, ma anche sostenere equità e giustizia internazionali”, ha aggiunto Lin, nel giorno dell’entrata in vigore dei controdazi cinesi all’84% a carico dei beni Usa.

In precedenza, la portavoce del ministero del Commercio cinese He Yongqian aveva messo in guardia dalle conseguenze su scala globale della postura americana e a invitato Washington a “incontrarsi a metà strada”.. “Il dialogo ha principi e la consultazione ha un risultato finale. Non accetteremo mai pressioni estreme e bullismo da parte degli Stati Uniti”, aveva sottolineato He.

Tuttavia, “se gli Stati Uniti insistono nel seguire la propria strada, la Cina li seguirà fino alla fine. Non c’è vincitore in una guerra commerciale e il protezionismo è una strada a senso unico”, ha proseguito He nel briefing settimanale.

La Cina “ha finora adottato, e continuerà a farlo, contromisure risolute per salvaguardare la sua sovranità, la sua sicurezza e i suoi interessi di sviluppo”, ha proseguito He, ribadendo che la Cina “è aperta al dialogo con gli Stati Uniti”, ma che questo deve avvenire “sulla base del rispetto reciproco e dell’uguaglianza”.

In altri termini, come già ribadito da Pechino nei giorni scorsi, “le pressioni, le minacce e i ricatti non sono il modo giusto per trattare con la Cina”, ha replicato la portavoce quando le è stato chiesto se Pechino e Washington avessero avviato negoziati sul corposo dossier dei dazi.