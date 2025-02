Cina, “soddisfatti da comunicazioni rafforzate Usa-Russia”

Keystone-SDA

La Cina ha dichiarato di essere "soddisfatta" nell'apprendere che Stati Uniti Russia "rafforzano la comunicazione", dopo che il presidente americano Donald Trump ha detto di aspettarsi un incontro con l'omologo russo Vladimir Putin per i colloqui di pace in Ucraina.

(Keystone-ATS) “Russia e Stati Uniti sono molto influenti. La Cina è soddisfatta di vedere rafforzare la comunicazione e il dialogo su una serie di questioni internazionali”, ha commentato il portavoce del ministero degli esteri Guo Jiakun.

Il briefing quotidiano del ministero degli esteri cinese è maturato dopo che Trump ha avuto la sua prima chiamata resa pubblica con Putin dal ritorno del tycoon alla Casa Bianca del 20 gennaio e dopo che il Wall Street Journal ha riferito che la Cina spinge per avere un suo ruolo di pacificatore nella guerra Russia-Ucraina proponendo di tenere un vertice Trump-Putin per facilitare “gli sforzi di mantenimento della pace dopo un’eventuale tregua”. Sul punto, Guo ha detto di non avere “alcuna informazione da offrire”.

Parlando più in generale dell’Ucraina, il portavoce ha osservato che Pechino ritiene che il dialogo “sia l’unica via d’uscita praticabile” ed è “impegnata a promuovere colloqui di pace”, ricordando che il presidente Xi Jinping aveva cercato colloqui e una soluzione politica fin dal “secondo giorno del conflitto” e che Pechino voleva mantenere la comunicazione con “tutte le parti”.