Cina, -27% export verso gli USA a settembre, +8,2% con UE

Keystone-SDA

L'export cinese verso gli Stati Uniti segna a settembre un crollo annuo del 27% (ma +8,6% su agosto), in calo per il sesto mese di fila con le tensioni commerciali tra Pechino e Washington.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’import, secondo i dati delle Dogane mandarine, cede il 16,1%. Le minori spedizioni verso il mercato a stelle e strisce sono più che compensate: +12,9% verso l’India e +14,7% verso i Paesi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN): +22,5% Thailandia e +22,3% Vietnam, a segnalare la catena di approvvigionamento diversificata e l’aumento dell’import per la domanda interna che pone sfide alle industrie nazionali. Poi, +8,2% verso l’Unione europea e -11,3% verso la Russia che ha deciso restrizioni su alcuni beni cinesi.