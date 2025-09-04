Cina, accusa di cospirazione? Noi abbiamo rapporti con tutti
La Cina ha difeso la sua decisione di invitare i leader di Russia e Corea del Nord, Vladimir Putin e Kim Jong-un, alle commemorazioni della vittoria nella Seconda guerra mondiale a Pechino, respingendo le accuse di Donald Trump di cospirazione contro gli Stati Uniti.
(Keystone-ATS) “Lo sviluppo delle relazioni diplomatiche da parte della Cina con qualsiasi Paese non è mai diretto contro terze parti”, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, nel corso del briefing quotidiano, aggiungendo che Pechino parla con tutti.