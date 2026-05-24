Cina, lancio navicella spaziale Shenzhou-23 con tre astronauti
Un razzo cinese con a bordo tre astronauti diretti alla stazione spaziale cinese Tiangong è decollato oggi alle 23.08 (le 17.08 in Svizzera) dalla sua piattaforma di lancio, secondo le immagini trasmesse dalla televisione di stato Cctv.
(Keystone-ATS) In una colonna di fiamme e fumo, un razzo Lunga Marcia 2-F, con a bordo la navicella spaziale della missione Shenzhou-23, è decollato dal centro di lancio di Jiuquan, nel deserto nord-occidentale cinese. Uno dei membri dell’equipaggio rimarrà in orbita per un anno intero, una novità assoluta per il gigante asiatico.