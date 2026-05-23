Cina: almeno 82 morti in miniera di carbone
Sono almeno 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushenyu, nella contea di Qinyuan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Lo riporta il China Daily.
(Keystone-ATS) Secondo quanto riferiscono le autorità locali, citate da Xinhua, altre nove persone sono disperse.
I responsabili dell’azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell’ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.