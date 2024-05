Cina: attacco a un ospedale, 2 morti e 21 feriti

(Keystone-ATS) Un attacco a colpi di coltello è avvenuto oggi in un ospedale nella contea di Zhenxiong, nella provincia cinese di sudovest dello Yunnan, causando due morti e 21 feriti. Lo riferiscono i media ufficiali, citando la polizia locale.

L’attecco si è verificato a partire dalle 13.20 (le 07.20 in Svizzera). Le autorità, hanno riferito i media cinesi, stanno indagando sulla vicenda.

Le immagini pubblicate dal sito di news The Paper hanno mostrato un uomo che puntava un coltello contro un’altra persona che brandiva un bastone nell’atrio dell’ospedale, così come gli agenti di polizia giunti di gran corsa sulla scena. “La situazione è ancora un po’ caotica, stanno ancora definendo il bilancio dell’attacco”, ha riferito alla testata un residente locale.

Malgrado il divieto in Cina sul possesso di armi da fuoco, le aggressioni con le lame e bastoni non sono così rare. Lo scorso agosto, ad esempio, due persone nello Yunnan sono morte e altre sette sono rimaste ferite per le coltellate inferte da un uomo affetto da malattia mentale. Il mese prima, sei persone erano state uccise e una ferita da un episodio simile in un asilo del Guangdong, nel sud della Cina.