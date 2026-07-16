Cina supera USA nell’immagine globale, sondaggio

Keystone-SDA

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La Cina supera per la prima volta gli Stati Uniti nell'immagine globale in un ampio numero di paesi, secondo un sondaggio del centro di studi statunitense Pew research center rilanciato dall'emittente pubblica britannica Bbc.

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(Keystone-ATS) L’indagine, condotta tra febbraio e maggio su oltre 42’000 persone in 36 paesi, rileva che in 25 Stati gli intervistati hanno espresso un’opinione più favorevole verso Pechino che verso Washington. Tra i Paesi con il maggiore spostamento a favore della Cina figurano Italia, Spagna, Grecia, Canada e Indonesia. Restano invece più favorevoli agli USA soltanto sei paesi: Polonia, Filippine, Corea del Sud, India, Giappone e Israele.

Il sondaggio dell’istituto con sede a Washington, che fornisce informazioni su problemi sociali, opinione pubblica, andamenti demografici sugli Stati Uniti ed il mondo in generale, evidenzia inoltre che la fiducia sia nel presidente statunitense Donald Trump sia nel leader cinese Xi Jinping resta generalmente sotto il 50%, ma Xi ottiene valutazioni migliori di Trump nella maggior parte dei paesi considerati.

Secondo lo studio, gli USA continuano a essere percepiti come più rispettosi delle libertà personali, mentre la Cina è considerata meno incline a interferire negli affari interni di altri paesi.