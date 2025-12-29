Cina-Thailandia-Cambogia, priorità consolidare il cessate il fuoco

Keystone-SDA

I governi di Cina, Thailandia e Cambogia hanno convenuto che la "priorità immediata" delle tre parti è di "consolidare il cessate il fuoco" tra Bangkok e Phnom Penh firmato due giorni fa.

(Keystone-ATS) L’obiettivo è una ripresa di “scambi normali” e a lungo termine “migliorare le relazioni bilaterali” tra i due Paesi del sud-est asiatico in conflitto per dispute territoriali.

Lo si legge in un comunicato congiunto diramato al termine di due giorni di colloqui tra i ministri degli Esteri cinese, thailandese e cambogiano, Wang Yi, Sihasak Phuangketkeow e Prak Sokhonn, sul lago di Fuxian, nella provincia cinese di Yunnan.

“La responsabilità condivisa è di salvaguardare la stabilità regionale. Cambogia e Thailandia esprimono il loro impegno a risolvere le controversie con mezzi pacifici”, aggiunge la nota.

Inoltre, riporta l’Afp, la Cambogia ha fatto sapere di aver invitato la Thailandia a partecipare a un nuovo incontro bilaterale a inizio gennaio “per discutere e proseguire i lavori di rilevamento e demarcazione” del confine comune.