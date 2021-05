Cinema elvetici: torna il pubblico, ma profitti da film horror

Il cinema ai tempi del coronavirus: limite di 50 persone, distanze, obbligo di indossare la mascherina anche durante le proiezioni e divieto di consumare cibi e bevande (foto rappresentativa) KEYSTONE/ADRIAN REUSSER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 maggio 2021

(Keystone-ATS)

I cinema hanno potuto riaprire i battenti lo scorso 19 aprile, ma il primo bilancio dopo una ventina di giorni è da film horror: il limite massimo di 50 spettatori e il divieto di consumare cibi e bevande imposti dalle autorità pesano non poco sui profitti.

La maggior parte dei cinema - per adeguarsi alle disposizioni - è tornata a proporre film solo a partire dal 22 aprile. Nel corso della prima settimana di riapertura sono stati registrati circa 30'000 spettatori, poi saliti a 67'000 nel corso della seconda settimana. Tuttavia, "in tempi normali", l'affluenza media in Svizzera varia tra 180'000 e 240'000 biglietti venduti a settimana, ha spiegato all'agenzia Keystone-ATS Claude Ruey, presidente di ProCinema, l'organizzazione mantello dei proprietari di cinema e dei distributori di film svizzeri.

Calcolando che la capienza media nelle sale elvetiche è di circa 170 posti, il limite di 50 persone (o di due terzi della capacità per le sale più piccole) si traduce in un netto crollo delle possibili entrate. Oltre a ciò, ad aggravare ulteriormente la situazione dal punto di vista finanziario, durante le proiezioni sono vietate le consumazioni e sconsigliati gli intervalli: niente popcorn, gelati o bibite. "La vendita di cibo e bevande rappresenta tra il 20 e il 30% del fatturato totale", ha sottolineato il presidente di ProCinema.

Oltre 200 milioni di mancate entrate

"Dall'inizio dell'anno e fino allo scorso 14 aprile, la crisi del coronavirus ha causato circa 84 milioni di franchi di perdite agli operatori cinematografici di tutto il paese. A ciò si aggiungono gli oltre 130 milioni di mancate entrate del 2020, per un totale di 214 milioni di franchi dall'inizio della pandemia", ha fatto notare Ruey, che ha comunque accolto favorevolmente gli aiuti finanziari elargiti dallo Stato per il settore della cultura. Finora non sono stati dichiarati fallimenti, ha aggiunto.

L'associazione ProCinema ha ora due rivendicazioni prioritarie: l'aumento fino al 50% della capacità delle sale, nonché il via libera alla consumazione - da seduti - di cibi e bevande, ha affermato Ruey, precisando di averne già discusso con il consigliere federale Alain Berset lo scorso 26 aprile nel corso di un incontro online con i rappresentanti del settore culturale. L'attenzione, in quell'occasione, si era concentrata sulle prospettive per i prossimi mesi e sulle misure federali di sostegno al settore.

Un rilevamento da parte di Keystone-ATS mostra che i gestori dei cinema si dicono piuttosto soddisfatti della risposta del pubblico, soprattutto nelle giornate di pioggia. Nelle sale, va ricordato, vige l'obbligo di indossare la mascherina anche durante la visione del film.