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Cinque feriti in primo encierro San Fermin, nessuno da cornate tori

Keystone-SDA

Cinque persone sono rimaste ferite, di cui tre ricoverate in ospedale, nel primo "encierro", le tradizionali corse davanti ai tori a Pamplona, in Navarra.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità della regione, Fernando Dominguez, in dichiarazioni riprese dall’emittente Tve.

I ricoverati hanno riportato un trauma cranico e contusioni agli arti, ma nessuno è stato ferito da cornate dei tori. I sei bovini dell’allevamento Fuente Ymbro hanno completato il percorso lungo le viuzze del centro storico in maniera rapida, compatta e veloce.

Le autorità hanno fatto appello alla massima prudenza per l’allerta di livello arancione per il caldo in vigore in Navarra, con “altro rischio” per la salute, e hanno raccomandato ai residenti e ai turisti giunti per le tradizionali feste di evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali, l’ingestione di alcolici e di idratarsi in maniera adeguata

Il Comune stima in oltre 12’500 i turisti giunti per assistere alle feste di San Fermin per le quali è stato predisposto un dispositivo sanitario con 17 posti di soccorso e 16 ambulanze lungo il percorso compiuto dai tori.

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