Cinque feriti in primo encierro San Fermin, nessuno da cornate tori
Cinque persone sono rimaste ferite, di cui tre ricoverate in ospedale, nel primo "encierro", le tradizionali corse davanti ai tori a Pamplona, in Navarra.
(Keystone-ATS) Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità della regione, Fernando Dominguez, in dichiarazioni riprese dall’emittente Tve.
I ricoverati hanno riportato un trauma cranico e contusioni agli arti, ma nessuno è stato ferito da cornate dei tori. I sei bovini dell’allevamento Fuente Ymbro hanno completato il percorso lungo le viuzze del centro storico in maniera rapida, compatta e veloce.
Le autorità hanno fatto appello alla massima prudenza per l’allerta di livello arancione per il caldo in vigore in Navarra, con “altro rischio” per la salute, e hanno raccomandato ai residenti e ai turisti giunti per le tradizionali feste di evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali, l’ingestione di alcolici e di idratarsi in maniera adeguata
Il Comune stima in oltre 12’500 i turisti giunti per assistere alle feste di San Fermin per le quali è stato predisposto un dispositivo sanitario con 17 posti di soccorso e 16 ambulanze lungo il percorso compiuto dai tori.