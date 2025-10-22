The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Circa sessanta atleti iniziano lunedì scuola reclute sport d’élite

Keystone-SDA

Lunedì prossimo, 59 atleti - 39 uomini e 20 donne - inizieranno la loro formazione alla scuola reclute sport d'élite di Macolin (BE).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi l’Esercito svizzero, aggiungendo che il programma di allenamento è stato perfezionato per rispondere meglio alle esigenze degli atleti.

Le 18 settimane di formazione – la scuola reclute sport d’élite inizia tradizionalmente a ottobre e termina a marzo – sono così un’ottima preparazione per la stagione sportiva, sottolinea la nota.

In collaborazione con la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) e Swiss Olympic, il piano di allenamento è stato perfezionato per quest’inverno: workshop trattano temi come l’etica nello sport, il doping, lo sviluppo personale, la comunicazione, l’inglese, l’alimentazione, l’inclusione e la psicologia dello sport.

Ventuno le discipline sportive rappresentate, con l’atletica che costituisce la delegazione più numerosa con dodici atleti, soprattutto corridori. I gruppi più folti di atleti provengono dal ciclismo (7), dalla lotta libera (7), dalla canoa (5), dagli sport equestri (5) e dal triathlon (3).

Nel beach volley, cinque atlete e un atleta partecipano al programma di allenamento, tra cui Leona Kernen, che gareggerà con Tanja Hüberli ai Campionati del mondo di Adelaide, in Australia, a metà novembre. Anche tre atleti in sedia a rotelle parteciperanno alla scuola reclute sport d’élite.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR