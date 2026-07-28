Cisgiordania: Katz ordina occupazione di un altro campo profughi

Keystone-SDA

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Il ministro della difesa israeliano Israel Katz, durante una riunione con i vertici dell'esercito (IDF), ha dato istruzione di "intensificare le attività offensive contro il terrorismo palestinese e prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi".

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(Keystone-ATS) Ciò “seguendo il modello adottato” con quelli “di Jenin, Tulkarem e Nur a-Shams”. I tre campi profughi sono stati oggetto di devastanti operazioni dell’IDF dagli inizi del 2025.

Nella stessa riunione, riportano i media israeliani, Katz ha inoltre disposto di non rinnovare l’ordine di detenzione amministrativa nei confronti di Tal Yinon Dardik, un israeliano residente nell’avamposto illegale Tarfon Farm in Cisgiordania, arrestato il mese scorso perché sospettato del coinvolgimento in un attacco nel villaggio palestinese Khirbet Humsa a marzo.

Tra le accuse rivolte a Darkik anche quella di abusi sessuali su un palestinese, di cui avrebbe legato i genitali con una fascetta di plastica. Dardik è in sciopero della fame da 20 giorni e Katz l’ha visitato in carcere a Gerusalemme tre giorni fa.